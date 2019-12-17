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17.12.2019 (19:00)

Российские и белорусские офицеры на сборе в Ленинградской области ознакомятся с новейшим опытом ведения боевых действий

Военная делегация Республики Беларусь прибыла в Ленинградскую область для участия в оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Западного военного округа, в ходе которого белорусские и российские офицеры совместно изучат новейшие способы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

На полигоне Кирилловский военнослужащим будет продемонстрировано тактико-специальное учение с Красносельской мотострелковой бригадой по освобождению населённого пункта. Особое внимание будет уделено тактическим действиям при ведении разведки, нанесении огневого поражения мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, противовоздушной обороне, уничтожению боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника и радиоэлектронной борьбе.

В сборе под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва принимают участие командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Международные учения , Международная деятельность , Западный военный округ
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