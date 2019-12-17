17.12.2019 (18:00)

В Москве отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отмечает 40-ю годовщину со дня образования

Сегодня в отдельном комендантском Преображенском полку Западного военного округа (ЗВО) состоялся торжественный митинг, посвященный 40-й годовщине со дня образования полка.

В мероприятии приняли участие представители командования ЗВО, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев, командир полка полковник Сергей Бессонов, личный состав и ветераны воинской части, а также настоятель полкового храма.

Мероприятие началось с выноса флага Российской Федерации и Боевого знамени полка. Офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, а также гражданским сотрудникам были вручены медали, грамоты и ценные подарки. Несколько военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за образцовое исполнение должностных обязанностей были награждены личными фотографиями на фоне Боевого знамени воинской части и похвальными листами, отправленными по прежнему месту их учебы или работы.

«Преображенский полк за свою 40-летнюю историю принял участие в свыше 50 тыс. торжественных мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Только в течении 2019 года военнослужащие воинской части посетили 10 стран в которых приняли участие в различных торжественных мероприятиях. Инженерное подразделение полка за год обезвредило и вывезло на полигон для утилизации порядка 5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — сообщил командир полка полковник Сергей Бессонов.

Справочно:

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента, председателя Правительства, Министра обороны Российской Федерации и представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложении венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены, проведении военных парадов и других мероприятиях государственного значения.

Свою историю полк ведет с 1979 года. В его основу легли отдельный комендантский батальон и отдельная рота Почетного караула. Кроме того, полк унаследовал условное наименование от батальона.

Главную роль в создании полка сыграл командир отдельного комендантского батальона подполковник Борис Макаров, а руководил этим процессом военный комендант Москвы генерал-лейтенант Владимир Серых. Первым командиром воинской части стал полковник Николай Мельник.

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