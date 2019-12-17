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17.12.2019 (18:12)

С военнослужащими мотострелковой бригады Северного флота проведены первые занятия по вождению новых танков Т-80БВМ

В танковом батальоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли первые занятия по боевой подготовке в новом учебном периоде с механиками-водителями боевых машин. Впервые в занятиях были задействованы новые танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение бригады в уходящем году.

В ходе практической части занятий экипажи танков отработали движение по сложному рельефу местности одиночно и в составе подразделения. Механики-водители преодолели труднопроходимые заснеженные участки. Для усложнения выполнения упражнения маршрут был оборудован искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное ограждение, подъёмы и спуски с разными углами наклона.

Занятия по вождению направлены на совершенствование профессионального мастерства экипажей танков Т-80БВМ, предназначенных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики. Также занятия позволяют закрепить навыки эксплуатации боевых машин, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега и низких температур при выполнении учебно-боевых задач на различном ландшафте.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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