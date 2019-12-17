17.12.2019 (18:10)

Центральный музей Вооруженных Сил стал одним из самых посещаемых в России

Центральный музей Вооруженных Сил стал по итогам года одним из самых посещаемых в России, его экспозиции посмотрели 450 тысяч человек, из которых 90 тысяч – иностранцы. Об этом сообщил директор музея Александр Никонов.

Особой популярностью музей пользуется у китайских туристов, для них ежедневно проводится 10-12 экскурсий.

Александр Никонов также отметил, что музей ежегодно проводит десятки выездных выставок как в России, так и за рубежом.

Центральный музей Вооруженных Сил РФ – это сам музей и семь его филиалов в разных регионах России, в том числе Центральный музей ВВС, музей РВСН, ВДВ.

«В 2020 году будет открыто еще два филиала в военно-патриотическом парке «Патриот», – рассказал Александр Никонов.

По его словам, в фондах музея находятся более 800 тысяч музейных экспонатов, в том числе вооружение и военная техника, знамёна и награды, форма и знаки отличия участников различных войн и локальных конфликтов, в которых участвовали советские и российские военные.

Среди экспонатов есть по-настоящему бесценные – Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над рейхстагом в Берлине.

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