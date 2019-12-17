17.12.2019 (17:53)

В Подмосковье военнослужащие бригады управления гвардейской танковой армии ЗВО приняли Военную присягу

В Московской области в бригаде управления гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, призванными этой осенью.

Клятву на верность Отечеству дали более 100 военнослужащих, все они прошли курс начальной общевойсковой подготовки и в настоящее время приступили к изучению своей воинской специальности.

Перед молодыми защитниками Родины и их родителями с напутствующими словами выступило командование бригады.

«Впереди вас ждет год службы в одном из лучших подразделений гвардейской танковой армии. За это время вы станете настоящими специалистами связи и защитниками Родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», — обратился к новобранцам заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Артем Катунин.

Всего торжественную церемонию посетили более 250 родственников военнослужащих. Специально для них была организована экскурсия по бригаде с демонстрацией мест учёбы, службы и проживания.

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