17.12.2019 (17:23)

В Плесецке прошли праздничные мероприятия, посвященные 60-летию РВСН

В гарнизонном Доме офицеров космодрома Плесецк состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня образования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Торжественное собрание и праздничную программу концерта открыл начальник 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России генерал-майор Николай Нестечук. Он поздравил ветеранов и военнослужащих, поблагодарил их за вклад в создание и развитие РВСН и космодрома.

«Мы находимся на земле, которая является колыбелью Ракетных войск стратегического назначения. Именно здесь, на космодроме Плесецк, объекте «Ангара», было сформировано первое соединение с ракетами Р-7, несущее боевое дежурство», — сказал Николай Нестечук.

Для военнослужащих и гражданских специалистов космодрома юбилей является важным событием. История Плесецка неразрывно связана с историей создания и развития РВСН. 30 июля 1959 года боевым расчётом 42-й боевой стартовой станции 3-го учебного артиллерийского полигона (ныне космодрома Плесецк) был осуществлён первый в стране учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

По словам начальника космодрома, в последующие годы личным составом космодрома было проведено более 500 испытательных и учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет. На сегодняшний день Плесецк принимает активное участие в поддержании безопасности России, проводя испытания новых ракетных комплексов.

На торжественном собрании ветеранам и лучшим военнослужащим космодрома были вручены памятные медали «60 лет РВСН», ценные подарки и грамоты.

Торжественный вечер продолжился праздничным концертом. Со сцены своими выступлениями поздравили всех присутствовавших в зале музыканты и артисты военного оркестра космодрома, вокальных и танцевальных коллективов 123-го гарнизонного Дома офицеров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице