17.12.2019 (17:21)
В Чувашии завершилась вторая профильная смена военно-спортивной подготовки для юнармейцев
В Чувашской республике завершилась вторая профильная смена военно-спортивной подготовки для активистов Всероссийского движения «Юнармия».
Смена проводилась на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» с целью патриотического воспитания юнармейцев и стимулирование у ребят стремления к здоровому образу жизни. Более 100 юнармейцев из 14 районов республики соревновались в ориентировании на местности, разборке и сборке автомата Калашникова, метании гранат, оказании первой медицинской помощи раненым и пострадавшим людям, а также сыграли в лазертаг.
По итогам смены военно-спортивной подготовки командам, занявшие призовые места, были вручены кубки, грамоты и ценные подарки.
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