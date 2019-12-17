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17.12.2019 (17:21)

В Чувашии завершилась вторая профильная смена военно-спортивной подготовки для юнармейцев

В Чувашской республике завершилась вторая профильная смена военно-спортивной подготовки для активистов Всероссийского движения «Юнармия».

Смена проводилась на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» с целью патриотического воспитания юнармейцев и стимулирование у ребят стремления к здоровому образу жизни. Более 100 юнармейцев из 14 районов республики соревновались в ориентировании на местности, разборке и сборке автомата Калашникова, метании гранат, оказании первой медицинской помощи раненым и пострадавшим людям, а также сыграли в лазертаг.

По итогам смены военно-спортивной подготовки командам, занявшие призовые места, были вручены кубки, грамоты и ценные подарки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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