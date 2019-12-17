Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.12.2019 (16:32)

В Севастополе военные полицейские выбирают лучших в конкурсе «Страж порядка»

В Севастополе на территории кластера «Центральный» филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» состоялся отборочный этап конкурса «Страж порядка» в рамках подготовки к участию в окружном этапе Армейских международных игр-2020.

В конкурсе принимают участие порядка 100 военнослужащих из состава подразделений военной полиции Севастопольского гарнизона.

Соревнования военных полицейских включают четыре этапа: стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командная гонка по преодолению естественных преград.

Для того чтобы одержать победу и стать лучшими команды должны продемонстрировать индивидуальную выучку, тактическое мастерство и умение действовать слаженно в составе подразделения. На финальном этапе военнослужащим предстоит пробежать полосу препятствий длиной 1,5 км, преодолев более 30 препятствий различной сложности, причём некоторые из них можно пройти только командой.

Лучшие военные полицейские войдут в состав сборной команды Севастопольского гарнизона и будут отстаивать честь города-героя на окружном этапе в Ростове-на-Дону.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» ЮВО провели учение по противовоздушной обороне
На полигоне в Адыгее минометные подразделения ЮВО начали подготовку к соревнованиям в рамках АрМИ-2020
Разведчики российской военной базы в Абхазии в ходе учения уничтожили отряды условных террористов
В вертолетном полку ЮВО в Ставропольском крае состоялся День открытых дверей для юных художников творческой студии «Бетельгейзе»

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , АрМИ , Страж порядка , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false