17.12.2019 (16:32)

В Севастополе военные полицейские выбирают лучших в конкурсе «Страж порядка»

В Севастополе на территории кластера «Центральный» филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» состоялся отборочный этап конкурса «Страж порядка» в рамках подготовки к участию в окружном этапе Армейских международных игр-2020.

В конкурсе принимают участие порядка 100 военнослужащих из состава подразделений военной полиции Севастопольского гарнизона.

Соревнования военных полицейских включают четыре этапа: стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командная гонка по преодолению естественных преград.

Для того чтобы одержать победу и стать лучшими команды должны продемонстрировать индивидуальную выучку, тактическое мастерство и умение действовать слаженно в составе подразделения. На финальном этапе военнослужащим предстоит пробежать полосу препятствий длиной 1,5 км, преодолев более 30 препятствий различной сложности, причём некоторые из них можно пройти только командой.

Лучшие военные полицейские войдут в состав сборной команды Севастопольского гарнизона и будут отстаивать честь города-героя на окружном этапе в Ростове-на-Дону.

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