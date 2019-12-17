17.12.2019 (16:28)

Корабли Балтийского флота и индийских ВМС в рамках учения «Индра-2019» выполнили артиллерийские стрельбы

Во второй день практической части действий в море сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и фрегат «Таркаш» из состава совместного российско-индийского отряда кораблей провели артиллерийские стрельбы по морским целям, а также выполнили совместное маневрирование в составе отряда.

В ходе учебных мероприятий было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей обоих кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

В рамках учения проведены тренировки вахтенных офицеров по плаванию кораблей в составе ордера, тренировки вахтенных сигнальных служб, тренировки по борьбе за живучесть. Кроме того, в Аравийском море состоялось учение по передаче жидких грузов на ходу траверзным способом от индийского фрегата «Таркаш» сторожевому кораблю «Ярослав Мудрый». При проведении учения особое внимание уделялось экологической безопасности мероприятия.

Ночью подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей отряда, обеспечили безопасную стоянку кораблей и судов на незащищенном рейде, провели комплекс учебных противодиверсионных мероприятий.

В ближайшее время экипажами надводных кораблей будут отработаны элементы противовоздушной обороны с практическими стрельбами и проведено учение по управлению индийскими истребителями российскими и индийскими руководителями полетов.

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