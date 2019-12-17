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17.12.2019 (15:21)

Артиллеристы ЦВО отработали элементы контрбатарейной борьбы в рамках учебно-методического сбора под Оренбургом

Военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учебно-методического сбора на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали элементы контрбатарейной борьбы.

По замыслу занятия, условный противник пытался подавить мотострелковые подразделения с помощью артиллерийского огня. Координаты о расположении батарей «противника» были переданы на командный пункт артподразделений.

В свою очередь артиллеристам предстояло обнаружить цель, навести орудия ствольной артиллерии по заданным координатам, поразить «противника» и быстро переместиться на новую позицию, где необходимо было снова развернуть орудия и открыть огонь. Данный метод ведения огня, более известный как контрбатарейная борьба, позволяет наносить противнику массированное поражение и менять огневую позицию до того, как будет нанесен ответный удар.

Всего в практических действиях приняли участие до 600 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», главным преимуществом которых является быстрая смена огневой позиции и высокая скорострельность, а также возможность применения высокоточных боеприпасов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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