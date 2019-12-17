17.12.2019 (14:16)

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в Тунис

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», выполняющий задачи штурманского учебного похода, зашел в порт Бизерту (Тунисская Республика).

Экипаж и курсанты пробудут в Тунисе несколько дней, где посетят Русский культурный центр и дом-музей Анастасии Ширинской-Манштейн, где познакомятся с материалами об Императорском флоте.

В данный момент на учебном корабле азы морской науки познают более чем 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург).

Будущие военные моряки проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке, несут вахты в качестве дублёров вахтенных офицеров.

По плану похода «Перекоп» побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.

«Перекоп» – учебный корабль проекта 887, длина корпуса составляет 138 метров, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.

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