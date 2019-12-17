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17.12.2019 (13:07)

Около 200 новобранцев из регионов дислокации войск ЦВО направят для прохождения службы в Президентский полк

Около 200 новобранцев, призванных в Сибири, Поволжье и на Урале направят для прохождения службы в президентский полк Федеральной службы охраны в Москве.

Призывными комиссиями 29 субъектов Российской Федерации проводился жесткий отбор кандидатов на соответствие требованиям для прохождения службы в Московском Кремле. Им предъявлялись жесткие требования по здоровью: рост должен быть не менее 175 сантиметров, но и не превышать 190 сантиметров, зрение и слух – стопроцентными.

Отдельно исследовалась стрессоустойчивость кандидатов, так как именно военнослужащим Президентского полка приходится решать специфические задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем уровне, в том числе международных в составе Почетных караулов.

В общей сложности в регионах дислокации войск Центрального военного округа призыву подлежат 57 290 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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