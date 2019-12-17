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17.12.2019 (13:34)

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов ЦВО в Кузбассе отрабатывают тактические упражнения по летной подготовке

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отрабатывают тактические упражнения по летной подготовке на основе опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Расчеты комплексов БЛА «Орлан-10» выполняют нормативы по развертыванию комплекса, запуску летательных аппаратов, ведению воздушной разведки во время полета на различных высотах, а также посадке беспилотника в заданном районе на точность. Воздушная скорость «Орлан-10» во время тренировок варьируется от 75 до 150 км/ч при средней удаленности от пульта управления до 150 км.

К тактико-специальным занятиям привлечены более 200 военнослужащих, которые выполнят более 30 тактических задач.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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