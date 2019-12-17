17.12.2019 (13:45)

Экипажи Су-34 и Су-24 Центрального военного округа выполнили дозаправку в воздушном пространстве Челябинской области

Экипажи оперативно-тактической авиации смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели воздушную дозаправку в ходе специального учения, завершившегося сегодня в Челябинской области.

Взлетев с аэродрома в Челябинской области, бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители Су-34 провели сближение с воздушным топливозаправщиком Ил-78. Двигаясь с одинаковой скоростью на расстоянии 10-15 метров, экипажи поочередно провели сближение и контакт с конус-датчиком воздушного танкера для дозаправки.

В ходе заправки в воздухе самолеты оперативно-тактической авиации и воздушный танкер двигались со скоростью 550 км\ч на высоте от 2000 до 6000 метров в соответствии с полетным заданием.

Также в ходе учения экипажи Су-34 отработали сопровождение и защиту Су-24 и топливозаправщика от истребителей условного противника.

Дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолётов, поскольку оперативно-тактическая авиация ЦВО отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалье.

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