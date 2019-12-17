17.12.2019 (13:33)

Специалисты РЭБ Центрального военного округа защитили промышленные объекты в ходе учения на Урале

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) защитили полевые пункты управления и важные промышленные объекты в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По замыслу учения специалистам РЭБ предстояло защитить промышленные объекты и пункты управления от воздушных средств нападения при помощи наземных комплексов РЭБ «Красуха», «Житель» и «Борисоглебск».

В ходе практического эпизода операторы комплекса «Борисоглебск» провели радиоэлектронную разведку. Вскрыв каналы управления средств связи, они создали помехи в работе радиосвязи и навигации ударной авиагруппы условного противника. Затем расчеты комплекса «Красуха» подавили сигнал бортовой радиолокационной станции самолета-разведчика условного противника, тем самым нарушив канал передачи разведывательной информации. Завершилось учение постановкой радиопомех носимым и мобильным наземным станциям мобильной и спутниковой связи применением комплекса «Житель».

Всего к нему привлекалось около 200 человек и было задействовано более30 единиц специальной техники.

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