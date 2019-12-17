17.12.2019 (10:40)

Разведчики российской военной базы в Абхазии в ходе учения уничтожили отряды условных террористов

Разведчики российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения в условиях горно-лесистой местности нашли и уничтожили незаконные вооруженные формирования (НВФ) условного противника.

На полигоне Цабал военнослужащие с применением беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» выполнили задачи по поиску противника в сложном рельефе местности.

После обнаружения групп НВФ разведчики с использованием винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 осуществили внезапную атаку условного противника.

При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащие захватили пленного и документы с важной информацией.

В ходе учения разведывательные подразделения соединения поочередно выступали в качестве противника или своих сил.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, активно использовались различные средства имитации, в их числе: подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 15 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе новейшие бронемашины «Тигр-М».

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