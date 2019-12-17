17.12.2019 (10:26)

В вертолетном полку ЮВО в Ставропольском крае состоялся День открытых дверей для юных художников творческой студии «Бетельгейзе»

В Ставропольском крае в вертолетном полку Южного военного округа состоялся День открытых дверей.

Вокальный ансамбль военно-патриотической художественной творческой студии «Бетельгейзе» организовал концерт для военнослужащих авиационной части. Ребята исполнили военно-патриотические песни и прочитали стихи, а перед концертом военнослужащие посетили выставку картин, написанных юными художниками.

Для украшения штаба воинской части дети подарили картины и преподнесли в дар часовне в честь Героев летного состава икону «Святой Александр Невский». Икона написана Александром Воловниковым – выпускником художественной творческой студии «Бетельгейзе», а ныне курсантом Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Заместитель командира полка подполковник Дмитрий Шемякин, в свою очередь, наградил почетными грамотами юнармейцев отряда «Бетельгейзе» Грибову Алису, Рычагову Валерию и Кульба Ярославу и вручил им медали «За активную гражданскую позицию и патриотизм».

В ходе экскурсии гости посетили комплексные тренажеры вертолетов, где учащимся продемонстрировали тренировочный полет в условиях горной местности, объяснили, как летчик выполняет действия при возникновении различных нештатных ситуаций в воздухе.

«Мне было очень интересно посмотреть, как устроена служба летчиков», – рассказала участница творческого коллектива Топоркова Анна. «Я в полном восторге от могучих красивых вертолетов. Помимо того, что мы видели, мы еще и выступали сами перед воинским коллективом. Я благодарна за возможность побывать в таком памятном месте».

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