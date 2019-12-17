Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.12.2019 (09:09)

Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае установили мировой рекорд

Фото Видео

Более 100 военнослужащих железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, приняли участие в установлении мирового рекорда «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке».

Для установления рекорда России более 4,5 тыс. человек простояли в планке более минуты.

Мероприятие проведено администрацией города Невиномысска и нацелено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение людей к регулярным занятиям спортом.

Военнослужащие соединения ЮВО регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия и участвуют в соревнованиях разного уровня, а положение тела в планке более 70% личного состава могут продержать не менее 4 минут.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Представители спортивных клубов Воздушно-десантных войск победили на чемпионате России по парашютному спорту
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал победителем Кубка России по дзюдо
Армейские скелетонисты – победители этапа Кубка мира в США
Подразделения снайперов-разведчиков Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон в Крыму

Метки:
Южный военный округ , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false