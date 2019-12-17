17.12.2019 (09:09)

Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае установили мировой рекорд



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае установили мировой рекорд

Более 100 военнослужащих железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, приняли участие в установлении мирового рекорда «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке».

Для установления рекорда России более 4,5 тыс. человек простояли в планке более минуты.

Мероприятие проведено администрацией города Невиномысска и нацелено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение людей к регулярным занятиям спортом.

Военнослужащие соединения ЮВО регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия и участвуют в соревнованиях разного уровня, а положение тела в планке более 70% личного состава могут продержать не менее 4 минут.

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