17.12.2019 (09:09)
Военнослужащие ЮВО в Ставропольском крае установили мировой рекорд
Более 100 военнослужащих железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, приняли участие в установлении мирового рекорда «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке».
Для установления рекорда России более 4,5 тыс. человек простояли в планке более минуты.
Мероприятие проведено администрацией города Невиномысска и нацелено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение людей к регулярным занятиям спортом.
Военнослужащие соединения ЮВО регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия и участвуют в соревнованиях разного уровня, а положение тела в планке более 70% личного состава могут продержать не менее 4 минут.
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