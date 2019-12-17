17.12.2019 (09:58)
На Северном Кавказе завершился чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою
В Северной Осетии завершился десятый чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие около 100 военнослужащих из республик Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.
Военнослужащие боролись за право войти в армейскую сборную в поединках по 7 весовым категориям. Спортсмены соревновались в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после 6 штрафных очков.
«Каждый бой проходил в упорной борьбе. Участники показывали незаурядное мастерство, красивые комбинации ударов, спортивный характер и волю к победе. Несколько поединков окончились нокаутами. Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность в действиях не только на спортивной площадке, но и в боевых условиях, при выполнении задач тактических учений, то есть военнослужащий крепнет в психологическом плане», – рассказал помощник командующего 58-й общевойсковой армии по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.
Победителем чемпионата в первой категории подразделений (мотострелковые соединения) стала команда мотострелкового полка 58-й ОА ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике. Во второй категории подразделений, которыми являются части видов и родов войск, победила команда ракетного соединения 58-й армии ЮВО в Северной Осетии.
Победители состязаний награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы будут представлять общевойсковую армию на этапе чемпионата ЮВО.