17.12.2019 (09:58)

На Северном Кавказе завершился чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Северном Кавказе завершился чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою

В Северной Осетии завершился десятый чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по армейскому рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие около 100 военнослужащих из республик Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.

Военнослужащие боролись за право войти в армейскую сборную в поединках по 7 весовым категориям. Спортсмены соревновались в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после 6 штрафных очков.

«Каждый бой проходил в упорной борьбе. Участники показывали незаурядное мастерство, красивые комбинации ударов, спортивный характер и волю к победе. Несколько поединков окончились нокаутами. Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность в действиях не только на спортивной площадке, но и в боевых условиях, при выполнении задач тактических учений, то есть военнослужащий крепнет в психологическом плане», – рассказал помощник командующего 58-й общевойсковой армии по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.

Победителем чемпионата в первой категории подразделений (мотострелковые соединения) стала команда мотострелкового полка 58-й ОА ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике. Во второй категории подразделений, которыми являются части видов и родов войск, победила команда ракетного соединения 58-й армии ЮВО в Северной Осетии.

Победители состязаний награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы будут представлять общевойсковую армию на этапе чемпионата ЮВО.

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