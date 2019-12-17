17.12.2019 (08:51)

В ходе межвидового учения «Индра-2019» военнослужащие отработали разминирование участка местности и патрулирование населенного пункта

На полигоне Вооруженных сил Индии «Бабина» в штате Уттар-Прадеш проходит активный этап межвидового российско-индийского учения «Индра-2019».

Сегодня в соответствии с планом инженерные подразделения Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии отработали задачи по разминированию автомобильной трассы, ведущий к важному объекту инфраструктуры и прилегающих к нему участков местности.

Далее военнослужащие обеспечили охрану от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника колонны техники и сопроводили её к пункту назначения.

Во второй половине дня каждая из сторон тренировалась в решении задач по блокированию и зачистке от вооруженных террористов населенного пункта. Для подавления огневых точек применялись танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2, действовали специальные подразделения. Именно этот эпизод, но в больших масштабах, через несколько дней завершит сухопутную часть учения.

Сегодня же к практическим действиям подключились отряды военной полиции двух стран, которые осуществляли патрулирование освобождённого населенного пункта и поддерживали в нем правопорядок.

Межвидовое учение "Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нём принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.



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