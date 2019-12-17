17.12.2019 (08:44)

Курсанты школы снайперов ВВО выполнили стрельбы на максимальную дальность

Курсанты школы снайперов Восточного военного округа на полигоне в Хабаровском крае выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных винтовок АСВК «Корд» на максимальную дальность.

В ходе мероприятия снайперы с АСВК выполнили подготовку и маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы и поразили цели, имитирующие автомобильную технику условного противника на дистанции около 2 километров.

АСВК-российская крупнокалиберная винтовка с ручной перезарядкой использующая для стрельбы патроны калибра 12,7 мм. На дистанции в 700 метров бронебойно-зажигательными патронами АСВК, способна пробить лист металла толщиной 20-мм и поджечь топливо. На дистанции 1500-2000 метров винтовка может вывести из строя не бронированную технику, авиацию, РЛС.

Кроме того, военнослужащие, проходящие обучение, выполнили групповые стрельбы на минимальную дальность из снайперских винтовок СВД на кучность поражения мишеней.

Установившиеся дальневосточные холода позволяют отработать методику организации ночлега, сооружение укрытий от сильных морозов с использованием подручных средств. Особое внимание уделено маскировке от современных средств тепловизионной аппаратуры условного противника.

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