17.12.2019 (08:26)

В рамках учения «Ларос-2019» на полигоне Бан Пэн стартовала активная фаза совместной контртеррористической операции

Активная фаза первого в истории совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2019» стартовала на территории Лаоса на полигоне «Бан Пэн».

Танковые подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа из Забайкальского края, и вооруженных сил Лаоса уже отработали совместное ведение разведывательно-поисковых действий с целью обнаружения бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами условного НВФ.

После завершения планирования операции, танковые экипажи Вооруженных сил России и Лаоса на боевой технике выдвинулись в назначенные районы, в ходе марша танкисты преодолели труднопроходимые участки местности, условно зараженные зоны.

Затем танковая группировка России и Лаоса заняла выгодные рубежи и высоты для завершения контртеррористической операции в рамках учения.

Как сообщалось ранее, военнослужащие танкового подразделения ВВО изучили районы предстоящих действий и маршруты движения танковых колонн, поделились с Лаосскими коллегами особенностями эксплуатации двигателей и вооружения танков в условиях высоких температур и сильной запыленности. Подобные условия встречаются в ВВО на полигоне «Цугол» в Забайкалье.

Всего в первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» принимает участие более 500 военнослужащих России и Лаоса.

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