17.12.2019 (08:12)

В Хабаровском крае стартовал оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Восточного военного округа

Сегодня под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовал оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава Восточного военного округа (ВВО). В нем принимают участие порядка двухсот офицеров и генералов управлений, отделов и службы округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ.

В ходе мероприятий участникам сбора доведут основные направления строительства и развития войск округа на перспективу, генералы и офицеры изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск (сил) с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На заключительном этапе ОМС на полигоне «Князе-Волконский» планируется провести ряд тактико-специальных занятий по организации всестороннего обеспечения войск, проведению различного рода учений и отработке задач по предназначению личным составом подразделений антитеррора.

Особое внимание командование округа уделит вопросам организации антитеррористической деятельности в воинских частях и взаимодействию с МВД, ФСБ и МЧС.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится до 20 декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице