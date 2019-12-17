Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.12.2019 (08:12)

В Хабаровском крае стартовал оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Восточного военного округа

Сегодня под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовал оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава Восточного военного округа (ВВО). В нем принимают участие порядка двухсот офицеров и генералов управлений, отделов и службы округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ.

В ходе мероприятий участникам сбора доведут основные направления строительства и развития войск округа на перспективу, генералы и офицеры изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск (сил) с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На заключительном этапе ОМС на полигоне «Князе-Волконский» планируется провести ряд тактико-специальных занятий по организации всестороннего обеспечения войск, проведению различного рода учений и отработке задач по предназначению личным составом подразделений антитеррора.

Особое внимание командование округа уделит вопросам организации антитеррористической деятельности в воинских частях и взаимодействию с МВД, ФСБ и МЧС.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится до 20 декабря.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Главную икону Сухопутных войск ждут в шести городах на территории Восточного военного округа
В ВВО уровень обеспеченности современным полигонным оборудованием вырос в пять раз
До конца года в ВВО поступит партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»
В Индии началась практическая часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019»

Метки:
Восточный военный округ , Военные сборы , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false