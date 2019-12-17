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17.12.2019 (07:20)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в соответствии с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Пусан (Республика Корея).

На церемонии торжественной встречи командира отряда капитана 1 ранга Александра Шварца и командиров кораблей от имени южнокорейских моряков приветствовал командир десантного вертолётоносца корабля-дока «Токто» капитан 1 ранга Ким Ён Син.

В порту пройдёт рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения российского отряда в период стоянки.

Планируется, что в Пусане состоятся протокольные визиты российских моряков к командованию ВМС Южной Кореи и гражданским властям города. В четверг между моряками двух стран пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу, соревнования по перетягиванию каната. Для тихоокеанцев ежедневно будет организована обширная экскурсионная и культурная программа.

Планируется что визит российских кораблей в Южную Корею завершится 21 декабря.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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