17.12.2019 (07:20)
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан
Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в соответствии с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Пусан (Республика Корея).
На церемонии торжественной встречи командира отряда капитана 1 ранга Александра Шварца и командиров кораблей от имени южнокорейских моряков приветствовал командир десантного вертолётоносца корабля-дока «Токто» капитан 1 ранга Ким Ён Син.
В порту пройдёт рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения российского отряда в период стоянки.
Планируется, что в Пусане состоятся протокольные визиты российских моряков к командованию ВМС Южной Кореи и гражданским властям города. В четверг между моряками двух стран пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу, соревнования по перетягиванию каната. Для тихоокеанцев ежедневно будет организована обширная экскурсионная и культурная программа.
Планируется что визит российских кораблей в Южную Корею завершится 21 декабря.