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17.12.2019 (06:12)

У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков

У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину, Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову и Маршалу Советского Союза Николаю Крылову.

В мероприятии приняли участие начальник штаба – первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов, офицеры и ветераны РВСН.

Данное мероприятие традиционно проводится накануне профессионального праздника – Дня Ракетных войск стратегического назначения.

Сегодня стратегические ракетчики отмечают 60-летний юбилей.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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