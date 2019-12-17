17.12.2019 (06:12)
У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков
У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину, Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову и Маршалу Советского Союза Николаю Крылову.
В мероприятии приняли участие начальник штаба – первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов, офицеры и ветераны РВСН.
Данное мероприятие традиционно проводится накануне профессионального праздника – Дня Ракетных войск стратегического назначения.
Сегодня стратегические ракетчики отмечают 60-летний юбилей.
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