17.12.2019 (05:05)

В преддверии 60-летия РВСН очередную межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии 60-летия РВСН очередную межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку

В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооружённых Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку. Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего его на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

МБР «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного и мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

Ракетный комплекс «Ярс» уже сегодня стал основой группировки РВСН. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 %.

Как заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

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