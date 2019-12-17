17.12.2019 (05:05)
В преддверии 60-летия РВСН очередную межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку
В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооружённых Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку. Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего его на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.
Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.
МБР «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного и мобильного базирования с разделяющейся головной частью.
Ракетный комплекс «Ярс» уже сегодня стал основой группировки РВСН. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 %.
Как заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.