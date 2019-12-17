17.12.2019 (05:32)

В рамках межвидового учения «Индра-2019» российские и индийские военнослужащие провели практический показ вооружения двух стран



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках межвидового учения «Индра-2019» российские и индийские военнослужащие провели практический показ вооружения двух стран

На полигоне Вооруженных сил Индии «Бабина» в штате Уттар-Прадеш в рамках межвидового российско-индийского учения «Индра-2019» военнослужащие Вооруженных Сил России и Индии провели совместный показ вооружения, которые применяется подразделениями двух стран в ходе решения практических задач.

Всего для ознакомления было доступно более 30 образцов. Среди них автоматы Калашникова в различной модификации, автоматические винтовки, ручные и станковые автоматические гранатомёты, огнемёты и противотанковые ракетные комплексы. Также стороны представили варианты снайперского оружия, образцы оружия пониженной шумности, стреляющие ножи, экипировку сапёров. Все желающие смогли познакомится с полевыми рационами питания, которые также представлены на выставке.

Там же на полигоне военнослужащие двух стран получили возможность провести тестовую стрельбу из практически любого представленного образца и обменяться мнениями об удобстве и эффективности того или иного оружия.

Межвидовое учение "Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нём принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

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