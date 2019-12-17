17.12.2019 (00:00)

Сегодня Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

17 декабря 2019 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования Ракетных войск стратегического назначения – нового вида Вооруженных Сил.

Сегодня РВСН - это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом СЯС России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей СЯС России. В состав Ракетных войск стратегического назначения входят: Командование и штаб РВСН, три ракетные армии, 12 ракетных соединений, из которых четыре дивизии стационарного базирования с шахтными пусковыми установками и восемь – мобильного, с подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Кроме того, в состав РВСН входят арсеналы, 4-ый Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан.

В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

За последние годы закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2019 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 76% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

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