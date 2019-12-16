16.12.2019 (15:34)

Армейские конькобежцы завоевали девять медалей на втором этапе Кубка мира в Польше

Накануне в японском Нагано завершился четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии записали на свой счет 13 наград: восемь золотых, две серебряных и три бронзовых.

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира по конькобежному спорту в общем зачёте, обладатель двух малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м, рекордсмен мира в беге на 500 м, двукратный чемпион Европы Павел Кулижников стал обладателем «золота» на дистанции 1000 метров с рекордом катка.

Еще одну награду высшей пробы армеец завоевал в составе мужской сборной России, в которой вместе выступали еще два армейских конькобежца двукратный призёр чемпионата мира, победитель этапа Кубка мира Виктор Муштаков, действующий чемпион мира на дистанции 500 м, серебряный призер этапа Кубка мира Руслан Мурашов.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряный призер чемпионата Европы Данила Семериков выиграл 5000 м., также поднялся на верхнюю ступень пьедестала в составе мужской сборной России вместе с олимпийским чемпионом по шорт-треку, бронзовым призером чемпионата Европы по конькобежному спорту старшим лейтенантом Русланом Захаровым в гонке преследования.

Еще две награды – «золото» и «серебро» в копилку сборной России на дистанции 500 метров положили Муштаков и Кулижников соответственно.

Обладателем серебряной награды в составе женской сборной России в спринте стала бронзовый призер чемпионата мира на отдельных дистанциях, серебряный призер чемпионата Европы Дарья Качанова.

Кулижников стал обладателем «бронзы» на второй пятисотке. Также две бронзовые награды в копилку положили бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы Наталья Воронина и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Елизавета Казелина в составе женской сборной России в гонке преследования. В зачете Кубка мира-2019/2020 российская команда стала второй в этой дисциплине.

Предпоследний, пятый, этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари (провинция Альберта) с 7 по 8 февраля.

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