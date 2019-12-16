16.12.2019 (17:32)

Армейские скелетонисты – победители этапа Кубка мира в США

В американском городе Лейк-Плэсид состоялся второй этап Кубка мира по скелетону. Армейские спортсмены завоевали два «золота».

Армейская скелетонистка Елена Никитина победила на втором этапе Кубка мира. По сумме двух заездов она показала время 1 минута 49,93 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг - отставание 1,12 секунды, третьей - австрийка Жанин Флок (+1,18).

В общем зачете Кубка мира после двух этапов лидирует Лёллинг с 435 очками в активе. Второе место занимает Флок (410), третье - Никитина (409).

В соревновании мужчин первенствовал также представитель Центрального спортивного клуба Армии Александр Третьяков. Армеец по сумме двух заездов показал время 1 минута 46,55 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), третьим - немец Феликс Кайзингер (+0,42).

Третьяков стал лидером в общем зачете Кубка мира (425 очков), на втором месте - Мартинс Дукурс (420), на третьем - немец Аксель Юнг (417).

Таким образом, российские скелетонисты выиграли оба старта на трассе, где пройдет чемпионат мира 2021 года.

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