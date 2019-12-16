16.12.2019 (22:29)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал победителем Кубка России по дзюдо

В Майкопе прошел Кубок России по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 435 спортсменов.

Спортивную роту ЦСКА, г. Севастополь на соревнованиях представлял кандидат в мастера спорта рядовой Заур Арданов. В весовой категории до 81 килограмма среди мужчин выявляли сильнейшего 56 спортсменов. Заур уверенно дошел до финала, выиграв 5 схваток подряд. В финальном поединке ему предстояло сразиться с Георгием Елбакиевым. Поединок вышел упорным. Дзюдоисты смогли завершить спор за «золото» только в Голден Скор, когда Араднову все же удалось бросить Елбакиева на оценку «вазари».

Следующим стартом для Заура станет участие в Первенстве России до 23 лет.

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