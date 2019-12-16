16.12.2019 (23:15)

Представители спортивных клубов Воздушно-десантных войск победили на чемпионате России по парашютному спорту

На базе аэродинамического комплекса GOODSKY Российского Университета Спецназа в г. Гудермес в Чеченской Республике завершился Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам.

Серию побед на этих соревнованиях одержали Юнармейцы ВДВ - команды Ордена Маргелова Спортивного клуба «Десантник».

Ребята и девчонки боролись за победу почти во всех спортивных дисциплинах Чемпионата. Ими было завоевано 26 медалей, из них 9 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых медалей.

Среди взрослых женщин в дисциплине «Аэротруба. Акробатика групповая -двойки» 3 место заняла команда «ВДВ-ДЕВЧАТА» 9-летняя Мария Шапарина и 16-летняя Дарья Терентьева, которые на равных сражались с взрослыми спортсменками.

На все ступени пьедестала почета поднялись юнармейцы-десантники в дисциплине «Аэротруба. Акробатика групповая-четверки - Юниоры». 1 место заняла команда «ВДВ-ЮНИОРЫ», показав более высокие результаты чем у всех своих взрослых конкурентов.

На соревнованиях наши юные спортсмены выполнили и подтвердили высокие спортивные нормативы: Мастер спорта России - 4 человека, Кандидат в мастера спорта - 8 человек. Кроме того, впервые в официальном зачете на этих соревнованиях выступили совместные инклюзивные команды юнармейцев и спортсменов инвалидов.

Убедительные результаты юнармейцев стали возможны благодаря поддержке Командования ВДВ России, под руководством специалистов которого на базе 309 Центра Специальной парашютной подготовки МО РФ и Рязанского Воздушно-Десантного Училища были проведены учебно-тренировочные сборы, которые позволили подготовить спортсменов к этим соревнованиям.

Сформированная из лучших спортсменов команда примет участие в Чемпионате Европы и Кубке мира, который пройдет весной 2020 года.

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