16.12.2019 (17:12)

Военнослужащие ВДВ из Ульяновска приняли участие в военно-исторической реконструкции наступательной операции «Малый Сатурн»

Военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск приняли участие в военно-исторической реконструкции в селе Мордовский Белый Ключ в Ульяновской области, которая была посвящена событиям наступательной операции «Малый Сатурн», проведенной в декабре 1942 года во время Великой Отечественной войны.

С напутственными словами к участникам выступил заместитель командира гвардейского соединения по военно-политической работе Алексей Олезов, который в своем выступлении напомнил о событиях тех дней.

В завершении мероприятия от лица командования части Алексей Олезов поздравил присутствующих юнармейцев со вступлением в ряды военно- патриотической организации.

Произнося слова присяги, ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России.

В завершении мероприятия все желающие попробовали фронтовую кашу из полевой кухни.

В военно-патриотическом мероприятии приняло участие порядка 100 школьников и представителей патриотических клубов из Ульяновской области.

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