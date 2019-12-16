16.12.2019 (21:32)

Военнослужащие Балтийского флота получили новые квартиры в Калининграде



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Балтийского флота получили новые квартиры в Калининграде

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил военнослужащим Балтийского флота ключи от новых служебных квартир в Калининграде.

90-квартирный дом для военнослужащих и членов их семей сдан в одном из микрорайонов Московского района г. Калининграда. Рядом с микрорайоном находится общеобразовательная школа, детские сады, магазины и другие объекты социальной инфраструктуры.

На торжественной церемонии, которая состоялась у одного из подъездов новостройки, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов разрезал символическую красную ленточку и ознакомился с планировкой новых квартир в доме на улице Дзержинского 168 Б.

В ближайшие дни в новый дом начнется массовое заселение. Все квартиры готовы к проживанию, в них сделан ремонт и подключено автономное газовое отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки, также прилегающая к дому территория оборудована парковками для личного автотранспорта. Одно из преимуществ нового дома и то, что он находится недалеко от места службы большинства новоселов.

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