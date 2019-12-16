16.12.2019 (21:13)

В ЦДРА вручены награды победителям конкурсов «Родная армия» и «Армейский калейдоскоп»

Итоги этих творческих конкурсов, инициированных руководством Минобороны России, которые проводят Департамент культуры военного ведомства и Центральный Дом Российской Армии, убедительно доказали, что художественное творчество в большом почете в армейской и флотской среде. Причем число авторов, желающих продемонстрировать свои таланты в масштабе все страны, из года в год растет.

Вот и в нынешнем, V Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия», посвященном ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, приняли участие более 500 авторов, представляющих многие уголки России. Конкурс «Армейский калейдоскоп-2019», где главную тему аккумулировали слова «И я тебе достойным сыном буду, Родина моя!», хоть и собрал участников меньше, но тоже впечатлил географией: Крым, Кабардино-Балкария, Карелия, Татарстан, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Приморский, Хабаровский края, Московская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Челябинская области. А еще города – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

Работы на конкурсы, помимо военнослужащих и членов их семей, прислали представители гражданского персонала Минобороны России, кадеты, нахимовцы, суворовцы, воспитанники дошкольных учреждений. 58 лучших номинантов прибыли в Москву для получения наград разного достоинства.

В Малахитовой гостиной ЦДРА, где была создана атмосфера торжества и яркой зрелищности, их горячо приветствовали начальник Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Виктор Узиюк и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

В церемонии награждения вместе с ними участвовали начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер, редактор отдела культуры газеты «Красная звезда» заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Павлюткина, консультант Департамента культуры Минобороны России Наталья Сивочуб, Герой Советского Союза Игорь Чмуров, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Павел Бойко, заслуженный художник России Алексей Евстигнеев.

В числе награжденных авторы самых разных возрастов. Так, в категории от 5 до 8 лет конкурса «Родная армия» специального приза за работу «Салют к Дню Победы!» удостоился шестилетний воспитанник детского сада из Владимирской области Женя Мартынов. А его сверстница Маша Мелехова из Ненецкого автономного округа с плакатом «Война на Севере» завоевала первое место. В категории от 9 до 12 лет победу праздновал воспитанник Нахимовского военно-морского училища из Севастополя Сергей Павлов, создавший работу «Утро на рейде». А гран-при конкурса присужден Татьяне Анатольевне Чекмазовой (Тульское суворовское военное училище) за плакат «Беслан. Воины, закрывшие сердцем детей».

Обладателями главных призов в конкурсе «Армейский калейдоскоп» стали Максим Авдонин (Нахимовское военно-морское училище, г. Мурманск) с картиной «Мы – наследники Великих Побед» и Евгения Александровна Корякина из Северодвинска – ее работа носит название «Бессмертный полк».

Для лауреатов и гостей церемонии с музыкальными номерами выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Фокина, Ольга Токарева, солисты ЦДРА Мария Гаврилюк, Денис Володин, вокальная и струнная группы концертного ансамбля ЦДРА.

Церемонию награждения, которую вел солист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев, провели сотрудники отдела военно-шефской работы центрального военного учреждения культуры под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Галины Карасевой. И провели, как всегда, профессионально, со знанием дела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице