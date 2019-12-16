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16.12.2019 (20:29)

Ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50 процентов

Продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, которая включает в себя силы и средства огневого поражения, оперативного, боевого и технического обеспечения, объединённую единым автоматизированным управлением и обеспечивающую вскрытие, и надёжное поражение группировок войск и объектов противника. Причём упор делается на оснащение рода войск современным вооружением.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50 процентов. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени.

При этом минимизируется цикл «разведка – поражение», что позволяет в 1,5–2 раза сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Работа в этом направлении продолжается одновременно с созданием перспективных, высокотехнологичных средств огневого поражения, разведки и управления.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Сухопутные войска
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