16.12.2019 (20:22)

В Михайловской военной артиллерийской академии продолжается укрепление научно-педагогического потенциала

Основные направления научных исследований в академии сосредоточены на вопросах строительства, боевого применения ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил России, развитии артиллерийского и ракетного вооружения, а также совершенствовании образовательного процесса. В уходящем году планом научной работы было предусмотрено выполнение 40 научно-исследовательских работ. На сегодняшний день, научную основу всех порученных исследований составляют 10 сформированных военно-научных школ, в составе которых трудятся учёные академии.

Среди профессорско-преподавательского состава – 16 действительных членов различных академий; 21 член-корреспондент различных академий; 3 человека имеют звание «Заслуженный деятель науки (науки и техники) РФ»; 9 учёных – почётные профессора академии; 7 учёных имеют звание «Заслуженный работник высшей школы» и двое учёных – звание «Заслуженный военный специалист». Всего в академии в настоящее время 43 доктора наук и 291 кандидат наук, из них 45 профессоров и 124 доцента.

Руководство академии ведёт постоянную работу по дальнейшему укреплению научно-педагогического потенциала. В академии, осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации в адъюнктуре и докторантуре академии, а также путем прикрепления преподавательского состава для подготовки кандидатских диссертаций без освоения образовательных программ в адъюнктуре. Ведётся база данных об офицерах-выпускниках, проявивших склонность к научной деятельности при обучении в академии.

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