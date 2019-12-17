17.12.2019 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 декабря 2019 г. № 735

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

17 декабря 2019 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 60 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны.

Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях обстановки.

Профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед Ракетными войсками стратегического назначения задачи.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые охотно передают молодому поколению богатый опыт и бесценные знания.

Поздравляю всех с Днем Ракетных войск стратегического назначения!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашего Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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