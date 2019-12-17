17.12.2019 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 декабря 2019 г. № 735
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
17 декабря 2019 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 60 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения.
Ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны.
Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях обстановки.
Профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед Ракетными войсками стратегического назначения задачи.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые охотно передают молодому поколению богатый опыт и бесценные знания.
Поздравляю всех с Днем Ракетных войск стратегического назначения!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашего Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу