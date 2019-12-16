16.12.2019 (19:26)

Команда Иркутского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ заняла первое место на открытом чемпионате Бурятии по стрельбе

Команда Иркутского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ успешно выступила в открытом чемпионате Бурятии, проведённом республиканской федерацией практической стрельбы.

За награды турнира в стрельбе из пистолета и карабина 9х19 боролись свыше 80 спортсменов, в том числе гости из Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев.

Иркутские досаафовцы в итоге завоевали первое командное место. Такие межрегиональные состязания, по мнению их участников, дают бесценный опыт по отработке новых приёмов, тактических действий, способствуют совершенствованию навыков владения боевым оружием.

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