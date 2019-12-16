16.12.2019 (19:23)

В Нижегородской и Московской областях около 1000 командиров гвардейской танковой армии ЗВО вышли на полигоны

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округ (ЗВО) в Нижегородской и Московской областях начались сборы с командирами взводов.

На полигоны привлечены около 1000 офицеров танковых, мотострелковых, артиллерийских и инженерных подразделений. В течение недели военнослужащие будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности, в рамках сбора свое мастерство командиры продемонстрируют в преодолении препятствий на танках Т-72Б3, Т-80У, боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортерах БТР-82А, БТР-80 и легкобронированных тягачах МТЛБ. Также на практических занятиях командиры продемонстрируют точность боевой стрельбы из штатного оружия, комплексов вооружения бронетехники, артиллерийских установок, минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, а также навыки и знания в тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.

В ходе проведения сборовых мероприятий особое внимание будет уделено изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением опыта, полученного в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе и сирийского опыта.

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