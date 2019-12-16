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16.12.2019 (19:21)

Более 3000 военнослужащих ЗВО выполняют упражнения по метанию ручных гранат на полигонах в Ленобласти

Военнослужащие подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в соответствии с планом одиночной подготовки выполняют упражнения по метанию ручных имитационных гранат на территории войсковых стрельбищ объединения в Ленинградской области.

Основной упор в обучении военнослужащих направлен на формирование и доведение до автоматизма навыков обращения с метаемым снарядом. С этой целью каждый обучаемый повторяет порядок действий неоднократно, тренируясь в метании учебных гранат на дальность с места и в движении на отдельном учебном месте, прежде чем выполнить упражнение на оценку.

Кроме того, на занятии военнослужащие тренируются в перемещении на поле боя различными способами, оказании первой медицинской помощи.

В целях обеспечения безопасности и недопущения травматизма выполняющими упражнение каждый из них экипирован в средства индивидуальной бронезащиты.

На участках развернуты пункты обогрева, где военнослужащие имеют возможность восполнить силы горячим чаем и дополнительным питанием. К занятию привлечены более 3000 военнослужащих по контракту и призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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