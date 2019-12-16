16.12.2019 (19:17)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке с экипажами БТР-70 и БРДМ-2.

На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ в ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет противника. При выполнении упражнения стрельба велась из пулеметов ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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