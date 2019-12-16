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16.12.2019 (19:05)

Саперы ЗВО вывезли боеприпас времен Великой Отечественной войны со стройки в Зеленограде

Саперное подразделение отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) вывезло для утилизации боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный накануне при проведении строительных работ в подмосковном Зеленограде.

«Саперы изъяли и вывезли на полигон для уничтожения один артиллерийский снаряд калибра 152 мм», — сказал начальник инженерной службы полка капитан Илья Моисеев.

Выезды на боевые задания группы разминирования Преображенского полка ЗВО происходят ежедневно. Группа оснащена новейшими средствами индивидуальной защиты и связи, а также оборудованием для разминирования и транспортировки взрывоопасных предметов.

17 декабря отдельный комендантский Преображенский полк отметит 40-ю годовщину со дня образования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разминирование
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