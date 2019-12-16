16.12.2019 (18:56)

Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии в ходе учения отразили атаку БЛА условного противника

Военнослужащие российской объединенной военной базы Кант в Киргизии отразили условную атаку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и дронов-разведчиков в ходе учения, завершившегося сегодня.

По замыслу мероприятия, три ударных и два разведывательных БЛА условного противника попытались войти в воздушное пространство жилой и административной зоны российского военного объекта для нанесения бомбового удара и фотосъемки.

Получив сигнал к действиям, расчет комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Силок» приступил к сканированию и вычислению частот управления дронами, запеленговав их координаты и каналы управления. Используя программные средства, специалисты РЭБ нарушили алгоритмы управления ударных БЛА, перехватив их управление. В ходе программно-аппаратного воздействия ударные дроны были отведены на безопасное расстояние и уничтожены. Действия разведывательных БЛА были предотвращены огнем мобильной группы подразделения охраны на армейском вездеходе «Урал» 43206 с установленным в кузове 12,7-миллиметровым пулеметом «Утес».

Всего к учению привлекались более 300 военнослужащих, в том числе из состава подразделений РЭБ, связи, охраны и противодействия терроризму.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице