16.12.2019 (18:27)
Расчеты радиотехнических войск обнаружили и сопроводили в уходящем году около 2 млн воздушных целей
Особенностью радиотехнических войск является то, что все подразделения несут боевое дежурство по ПВО, которое является высшей формой поддержания боевой готовности и выполнением боевой задачи по охране государственной границы России в воздушном пространстве, ведению радиолокационной разведки, своевременному обнаружению воздушного противника и выявлению нарушителей порядка использования воздушного пространства.
Боевое дежурство осуществляется непрерывно и круглосуточно в мирное и военное время, и является основным содержанием повседневной деятельности расчетов радиотехнических войск.
По результатам всех проверок дежурные по ПВО силы радиотехнических войск справились с выполнением боевой задачи.
Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности радиотехнических войск.
Только в этом году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 1,9 млн воздушных объектов, в том числе порядка 5000 боевых самолетов.