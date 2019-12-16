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16.12.2019 (18:27)

Расчеты радиотехнических войск обнаружили и сопроводили в уходящем году около 2 млн воздушных целей

Особенностью радиотехнических войск является то, что все подразделения несут боевое дежурство по ПВО, которое является высшей формой поддержания боевой готовности и выполнением боевой задачи по охране государственной границы России в воздушном пространстве, ведению радиолокационной разведки, своевременному обнаружению воздушного противника и выявлению нарушителей порядка использования воздушного пространства.

Боевое дежурство осуществляется непрерывно и круглосуточно в мирное и военное время, и является основным содержанием повседневной деятельности расчетов радиотехнических войск.

По результатам всех проверок дежурные по ПВО силы радиотехнических войск справились с выполнением боевой задачи.

Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности радиотехнических войск.

Только в этом году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 1,9 млн  воздушных объектов, в том числе порядка 5000 боевых самолетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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