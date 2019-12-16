16.12.2019 (18:23)

Оснащенность радиотехнических войск современной техникой составляет более 70 процентов

По итогам уходящего года общая оснащенность новыми образцами комплексов радиотехнических войск превышает 70 процентов.

При этом ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов.

В текущем году завершается оснащение командных пунктов и пунктов управления радиотехнических частей и подразделений на комплексы средств автоматизации «Фундамент».

Также в интересах радиотехнических войск предприятиями оборонно-промышленного комплекса разрабатываются перспективные, не имеющие зарубежных, аналогов радиолокационные средства и комплексы средств автоматизации.

В 2019 году успешно завершены государственные испытания радиолокационного комплекса «Валдай» с дальнейшим принятием его на вооружение радиотехнических войск.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице