16.12.2019 (17:21)

Артиллеристы ЦВО отработали способ огневого прочесывания в ходе учения на Урале

Военнослужащие артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали способ огневого прочесывания в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу мероприятия, уральским артиллеристам предстояло методом огневого прочесывания местности вытеснить условного противника и исключить его возможные контратаки путем превентивных ударов по местам его возможного нахождения в рамках учебной операции по овладению базовым районом.

Для выполнения прочесывания военнослужащие наметили рубежи, расстояние между которыми составляло 200–400 метров. На каждой точке артиллеристы вели сосредоточенный огонь по 5–6 точкам одновременно. При организации огневого поражения военнослужащие выбирали участки преимущественно на господствующих высотах, полянах и в оврагах, где могли быть засады и пункты сбора противника. Также огневым прочесыванием были отрезаны возможные пути отхода противника. Эффективность поражения целей в заданных координатах обеспечивалась расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений связи и беспилотной авиации.

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