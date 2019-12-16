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16.12.2019 (17:11)

Региональное отделение Юнармии по Красноярскому краю признана лучшей в Сибирском федеральном округе

В Москве прошел ежегодный смотр-конкурс региональных отделений Юнармии. По его итогам отделение движения по Красноярскому краю второй год подряд возглавило рейтинг в Сибирском федеральном округе.

Также Юнармия Красноярского края вошла в десятку лучших отделений со всей России, заняв по итогам 2019 года седьмое место.

В уходящем году региональным отделением Юнармии организованы такие крупные проекты, как смотр-конкурс по строевой подготовке, по итогам которого лучшие юнармейцы прошли девятидневные сборы и участвовали в военном параде 9 Мая на центральной площади Красноярска. Также были организованы смены в Центре допризывной подготовки «Юнармия» в Емельяновском районе, межрегиональный патриотический автомарш «Юнармия — от Победы к Победам! Сибирь — Восток-2019», множество сетевых акций. Численность Юнармии в Красноярском крае выросла до 11 тыс. участников. А штабы местных отделений успешно функционируют во всех районах края.

Справочно:

Юнармия была создана по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в 2016 году. На сегодняшний день региональные отделения функционируют во всех регионах страны. Чтобы выявить лучших Главный штаб Юнармии каждый год проводит смотр-конкурс региональных отделений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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