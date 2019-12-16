16.12.2019 (17:06)

Отряд кораблей Северного флота готовится к проходу Ла-Манша

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога», выполняющий задачи похода в Северном море, готовится к проходу пролива Ла-Манш.

Сегодня вечером корабли пройдут самую узкую часть – пролив Па-де-Кале.

После прохода Ла-Манша отряд кораблей Северного флота выйдет в Бискайский залив и продолжит переход по плану похода.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БДК «Кондопога» вышли в очередной поход 3 декабря. Первую часть пути североморцы проделали в штормовых условиях Баренцева и Норвежского морей.

С момента выхода из главной базы Северного флота – Североморска – корабли прошли более 2000 морских миль.



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