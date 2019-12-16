16.12.2019 (16:48)

Заместитель командующего войсками ЗВО провел серию встреч с семьями военнослужащих общевойсковой армии ЗВО в Центрально-Черноземном регионе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель командующего войсками ЗВО провел серию встреч с семьями военнослужащих общевойсковой армии ЗВО в Центрально-Черноземном регионе

Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко совершил рабочую поездку для проверки социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей в воинских частях и соединениях гвардейской общевойсковой армии ЗВО, дислоцированных в Центрально-Черноземном регионе.

В ходе инспекции был проверен ход строительства восьми служебных домов в Валуйском гарнизоне на 540 квартир, проведены рабочие встречи с женскими военными советами, воинскими коллективами, офицерским собранием выпускников 2019 года. Также заместитель командующего войсками ЗВО посетил воинских храм на территории Висленской дивизии, провел беседу с прихожанами и проинспектировал состояние комнат воинской славы и полковых музеев.

В ходе личной беседы с генерал-майором Юрием Евтушенко жены военнослужащих задавали вопросы бытового сопровождения, развития инфраструктуры военных городков, строительства клубов и развития домов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Рабочая поездка носила плановый характер и проходила в течении двух дней.

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